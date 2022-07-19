Россиянам рассказали, как спастись из горящего автобуса Общественник Курдесов рассказал, как спастись из горящего автобуса

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пассажирский автобус

В случае чрезвычайной ситуации, например при пожаре в автобусе или любом другом виде общественного транспорта, важнее всего — сохранять спокойствие и не поддаваться панике, советует руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов. Он также добавил, что россиянам следует обратить внимание на аварийные выходы из транспорта, если основные заблокированы, пишут «Невские Новости».

Водитель останавливает автобус, и нужно спокойно его покинуть. Если вдруг заклинило двери, то нужно обратить внимание на эвакуационные выходы. На больших окнах размещены специальные указатели, чтобы можно было безопасно разбить стекло. Там висят специальные молоточки на пломбе, ее нужно сорвать, а молоточком разбить окно, — посоветовал Курдесов.

Он также добавил: перед тем как разбить окно, надо предупредить находящихся рядом людей, чтобы они не поранились осколками. Общественник считает, что мужчины должны помогать женщинам в экстремальных ситуациях, если есть такая возможность. Курдесов подчеркнул: если салон задымлен, то нужно проделать все те же самые шаги, но прикрывая дыхательные пути. При этом ложиться на пол и ползти не стоит, это быстрее приведет к давке и трагическим последствиям.

Ранее гендиректор ООО «Автотехком» — официального дилера МАЗ в Петербурге — Андрей Пыжьянов заявил, что из-за санкций ухудшилось качество комплектующих в автобусах Минского автомобильного завода (МАЗ). Раньше запчасти были европейскими, теперь же используются китайские и отечественные, объяснил он.

10 июня автобус сгорел на Витебском проспекте в Санкт-Петербурге, а спустя две недели такой же инцидент повторился на Светлановском. В обоих случаях общественный транспорт выгорел дотла.