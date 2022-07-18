Дилер предупредил об ухудшении качества запчастей в автобусах МАЗ Гендиректор ООО «Автотехком» Пыжьянов: из-за санкций ухудшилось качество комплектующих МАЗ

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Автобусы МАЗ

Из-за санкций ухудшилось качество комплектующих в автобусах Минского автомобильного завода (МАЗ), сообщил гендиректор ООО «Автотехком» — официального дилера МАЗ в Петербурге Андрей Пыжьянов. Раньше запчасти были европейскими, теперь же используются китайские и отечественные, объяснил он в разговоре с «Невскими Новостями».

Если у нас некогда поступала техника с европейскими, западными агрегатами и комплектующими (были, например, двигатели Mercedes на наших автобусах, американская коробка передач Allison Transmission), то сейчас в условиях санкций нет возможности поставлять эту продукцию в Россию и на Минский автомобильный завод. Поэтому мы перешли на отечественные и китайские компоненты, — сказал Пыжьянов.

Он добавил, что изменились технологии обслуживания: Mercedes допускал замену масла раз в 30 тысяч километров, с китайскими компонентами так не получится, надо быть более бдительными.

Пыжьянов также прокомментировал случаи возгорания автобусов в Петербурге. По его словам, инциденты случались с моделями подмосковного перевозчика «Домтрансавто» от другого дилера. Что касается безопасности газа в случае пожара, то баллоны не взрываются, отметил спикер. Его слова подтвердил автоэксперт Дмитрий Попов.

Политический и экономический аналитик Владимир Соловейчик ранее заявил, что план петербургского «Пассажиравтотранса» закупить дизельные автобусы свидетельствует о том, что экологические цели транспортной реформы в городе пошли прахом. Он напомнил, что именно экологичность была важнейшим посылом реформы.