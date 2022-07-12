«Экологические цели идут прахом»: аналитик о реформе транспорта Петербурга Аналитик Соловейчик: экологические цели транспортной реформы в Петербурге пошли прахом

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Автобус в Санкт-Петербурге

План петербургского «Пассажиравтотранса» закупить дизельные автобусы свидетельствует о том, что экологические цели транспортной реформы в городе пошли прахом, считает политический и экономический аналитик Владимир Соловейчик. В разговоре с «Невскими Новостями» он напомнил, что именно экологичность была важнейшим посылом реформы.

Если об автобусах на сжиженном природном газе речь шла в первую очередь как об экологически приемлемом виде общественного транспорта, то про автобусы на дизельном топливе этого сказать нельзя. И очевидно, что все экологические цели транспортной реформы в результате такого решения просто идут прахом, — сказал Соловейчик.

Он добавил, что станций с газом для заправки автобусов в Санкт-Петербурге не хватает, у них выстраиваются очереди, из-за этого нарушается график движения, недовольны пассажиры. По мнению аналитика, нужны ещё десятки новых точек для заправки.

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников ранее назвал транспортную реформу в Петербурге необходимой. Пора заменять маршрутки, которые появились ещё в 90-х вместе с множеством ларьков, отметил он.

Реформа, которая стартовала 1 апреля, предполагает полный отказ от маршруток. На дороги Петербурга должны выйти более 2800 автобусов, появятся 92 новых маршрута.