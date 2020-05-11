Загоревшийся в больнице Петербурга аппарат ИВЛ был новым

https://static.news.ru/photo/c1542b4c-9424-11ea-9630-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jonas Güttler/dpa/Global Look Press

По данным источника в правоохранительных органах, аппарат искусственной вентиляции лёгких, загоревшийся в реанимации больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге, был новым, его установили в начале мая.

Пожар начался в реанимационном отделении с аппарата ИВЛ. Сам аппарат новый, его установили в начале мая, произведён на Уральском приборостроительном заводе, — сообщил ТАСС осведомлённый источник.

В настоящее время следователи устанавливают, что именно стало причиной возгорания аппарата ИВЛ. Среди основных версий: короткое замыкание, неисправность аппарата, перегрузки и неправильная эксплуатация.

Как писал NEWS.ru, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после пожара, произошедшего 12 мая в петербургской больнице Святого Георгия. Уголовное дело возбуждено в связи с гибелью при ЧП пятерых находившихся в отделении реанимации пациентов. Причиной возгорания могло стать короткое замыкание в аппарате ИВЛ.