Задушившая двоих детей женщина заявила, что сделала это из-за упрёков мужа

https://static.news.ru/photo/e95d8f96-744a-11eb-9a12-96000091f725_660.jpg Фото: sledcom.ru

В Москве 36-летняя москвичка убила трёхлетнего сына и 11-летнюю дочь. По её словам, она больше не могла терпеть нравоучений мужа.

Инцидент произошёл в ночь на 21 февраля. Женщина задушила детей и попыталась покончить с собой. Перед этим она вызвала скорую помощь. Москвичку удалось спасти, детей нет.

Это я их убила, я. Я всё время не так всё делала. Не так убирала, не так готовила. Мужу всё не нравилось, — цитирует подозреваемую KP.RU.

Мужчина в свою очередь уверяет, что у них с женой не было конфликтов, накануне трагедии они тоже не ругались. Соседи говорят, что со стороны у них была благополучная семья. Супруги никогда не стояли на учёте и не привлекались к уголовной ответственности.

Накануне NEWS.ru писал, что девятилетняя девочка выложила в социальную сеть TikTok видеообращение, в котором рассказала подписчикам о пьяном соседе, который ломится в дверь квартиры. Она пояснила, что её отец отошёл в магазин. По словам школьницы, в квартире с ней находились двое братьев — младший и старший, — а также несколько рабочих, которые делали в квартире ремонт.

Позже стало известно, что нетрезвый сосед, пытавшийся закатить скандал из-за шума в квартире соседей на фоне ремонта, выстрелил в дверь и ранил девочку, которая позже скончалась.