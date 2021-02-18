В Чите школьница перед смертью записала ролик в TikTok

https://static.news.ru/photo/1dde6b30-71e1-11eb-a234-96000091f725_660.jpg Фото: Thiago Prudencio/Keystone Press Agency

В Чите девятилетняя девочка, которую застрелил пьяный сосед, записала видео в TikTok за несколько минут до смерти. В правоохранительных органах подтвердили журналистам, что запись сделала убитая школьница.

У нас там сосед, он пьяный. Он, короче, стучится к нам в дверь, всю ломает. Он уже несколько минут здесь стучится, орёт, матерится. Я просто... мне страшно, — признаётся девочка на видео.

Она рассказала, что в этот момент в квартире находились два её брата — младший и старший. Отец в это время отошёл в магазин, пишет «МК в Чите». В квартире шёл ремонт, и рабочие также находились дома вместе с детьми.

По подозрению в убийстве школьницы 17 февраля был задержан местный житель. Он выстрелил во входную дверь квартиры, где находился ребёнок. Поводом для стрельбы стал шум ремонта, доносившийся из помещения.

Как сообщал NEWS.ru, троих детей доставили в больницу в Москве после того, как мать оставила их раздетыми на улице. Женщину задержали. В отношении неё возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 «Покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних».