Задержанный попытался покончить с собой в Санкт-Петербурге

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге задержанный попытался покончить с собой в 74-м отделе полиции, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону. Мужчину удалось спасти благодаря незамедлительным действиям сотрудника полиции, МВД назначило проверку случившегося.

Инцидент произошел 23 марта. 44-летнего гражданина задержали за административное правонарушение и доставили в отдел. Находясь в кабинете, задержанный должен был ослабить шнурки на одежде, однако вместо этого попытался покончить с собой.

Сотрудник правоохранительных органов сразу же кинулся помогать мужчине и предупредил коллег. Задержанный выжил.

22 марта в Краснодарском крае полицейские успели спасти из горящего частного дома годовалого ребенка и трех пьяных взрослых. Родители младенца находились в состоянии алкогольного опьянения и не заметили опасности.

В декабре прошлого года в Ингушетии, в городе Сунжа, полицейский разбил служебный автомобиль, чтобы не сбить выбежавшего на дорогу ребенка. По предварительной информации, ни мальчик, ни сотрудник правоохранительных органов не пострадали.