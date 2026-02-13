Зимняя Олимпиада — 2026
13 февраля 2026 в 10:48

Задержание членов террористической ячейки в Крыму попало на видео

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Федеральная служба безопасности показала кадры задержания в Бахчисарайском районе Крыма двух россиян, состоявших в ячейке запрещенной в РФ международной террористической организации, сообщает РИА Новости. Радикалы вербовали в свои ряды местных мусульман.

Осуществлялась вербовка жителей России из числа местных мусульман для их последующего системного обучения, основанного на доктрине создания так называемого всемирного халифата, — отметили в ФСБ.

В ходе обысков у злоумышленников изъяли пропагандистские материалы, средства связи и электронные носители информации. Возбуждено уголовное дело по статье «Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации».

Ранее силовики задержали жителя Санкт-Петербурга за отправку бронепластины в Белоруссию. Изделие относится к продукции двойного назначения. Во время испытаний выяснилось, что заявленная степень защиты бронепластины не соответствует действительности — пуля прошла сквозь материал, не встретив достаточного сопротивления.

До этого правоохранители предотвратили теракт в отделе полиции в городе Можге в Удмуртии. Они задержали 57-летнего россиянина, который раньше уже был судим за терроризм и экстремизм. В его гараже полицейские нашли и обезвредили изготовленную им взрывчатку.

ФСБ
Крым
террористы
уголовные дела
