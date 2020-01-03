https://static.news.ru/photo/33731e12-2f9a-11ea-9321-fa163e074e61_660.jpg Фото: 02.mchs.gov.ru

Экстренные службы нашли шестерых рыбаков. Мужчины заблудились по дороге домой. Они потерялись в поле под Уфой, рассказали представители МЧС Башкирии.

Граждане смогли сообщить спасателям, что находятся в Уфимском районе около посёлка Авдон.

Несмотря на тёмное время суток, спасателям довольно быстро удалось отыскать заблудившихся людей, — цитирует ведомство РИА Новости.

Рыбаки уже вернулись домой.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российские пограничники задержали несколько японских рыболовецких судов в районе Южных Курил из-за превышения ими допустимых объёмов вылова осьминога. Об этом заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова.

Она отметила, что излишки улова составили несколько тонн. При этом японские рыбаки попытались скрыть этот факт, указав не соответствующие действительности объёмы вылова в промысловых журналах.