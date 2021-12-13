Таксисты устроили забастовку в Волгограде — возле торгового центра собрались около 40 машин. Водителей не устраивают новые условия агрегаторов, они также не понимают, как формируются цены на поездки, сообщает ОТР.

Теперь таксисты не знают финальный адрес маршрута, не получают доплаты за короткие заказы и из-за подорожавшего бензина работают по 12 часов.

В советское время было как: приехал, заплатили за подачу, плюс каждый километр счётчик работает. Да по счётчику у нас все будут работать. И ни у кого не будет претензий, ни у пассажиров к водителям, потому что будет нормальная фиксированная цена, — рассказал таксист Валерий Фролов.

На несанкционированной акции полиция задержала несколько человек. Водители же заявили, что будут и дальше отказываться работать, если ситуация не изменится.

Ранее в акциях протеста водителей такси агрегатора «Яндекс Go» в ряде российских городов — Уфе, Сыктывкаре, Искитиме (Новосибирская область) — приняли участие более 500 человек. Главные требования забастовщиков заключаются в повышении оплаты труда, то есть изменении условий тарифов. Не исключено, что к протестующим вскоре примкнут и их коллеги из Москвы.

Акции протеста водителей такси в той или иной форме вспыхивают в разных городах России с начала осени, в основном все они связаны с требованиями таксистов пересмотреть условия оплаты.