За сутки в Москве выявили 1201 заболевшего коронавирусом

https://static.news.ru/photo/b0c81512-86fa-11eb-98ac-96000091f725_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

За прошедшие сутки коронавирус официально подтвердили у 1201 жителя столицы, из них 687 человек были госпитализированы. Всего с начала пандемии в Москве выявили 1 004 481 случай COVID-19.

По состоянию на 17 марта в Москве выявили 1 004 481 заболевшего коронавирусом (+1201 за сутки), — говорится в сообщении регионального оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

За последние 24 часа по выздоровлении были выписаны 1595 жителей Москвы, перенёсших коронавирус, скончались от инфекции 53 человека.

Всего за период пандемии после прохождения лечения от коронавируса в Москве выздоровели 924 494 человека, COVID-19 унёс жизни 15 925 москвичей.

Как писал NEWS.ru, за прошедшие 24 часа на территории России врачи выявили 8998 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. В общей сложности с начала пандемии коронавирусом в стране заразились 4 418 436 человек.

Как рассказали в оперштабе, в течение суток из российских больниц по выздоровлении были выписаны 10 755 пациентов с ранее диагностированным COVID-19. С момента начала распространения инфекции с недугом удалось справиться 4 024 975 россиянам. Также в оперативном штабе заявили, что за прошедшие 24 часа в РФ умерли 427 человек с коронавирусной инфекцией. Среди россиян число жертв COVID-19 выросло до 93 364.