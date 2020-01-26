Замминистра обороны РФ, генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров и начальник Главного управления боевой подготовки, генерал-полковник Иван Бувальцев проверили состояние учебно-материальной базы военных объектов на подмосковном полигоне Алабино и в Наро-Фоминске.
Генералы осмотрели мастерскую по ремонту полигонного оборудования Западного военного округа, учебно-материальную базу курсов повышения квалификации Общевойсковой академии ВС РФ, артиллерийский и зенитно-ракетный полки дивизии ВДВ. Всем увиденным они остались довольны,
Как писал NEWS.ru, бывший глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, назначенный Путиным замминистра обороны, будет курировать в военном ведомстве Главное управление боевой подготовки и службу безопасности полётов авиации вооружённых сил.
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