Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Автобус, перевозивший 45 граждан Монголии из Улан-Батора в Казахстан, съехал с трассы в кювет возле села Контошино Косихинского района Алтайского края. По предварительным данным, пострадавших нет.

В автобусе находились 47 человек, 45 из них — граждане Монголии, а также два водителя, — сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Погодные условия в регионе сложные, действует...