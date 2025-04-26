«Юбилейный» дрон ВСУ сгорел под Купянском: новости СВО на утро 26 апреля

Фото: Максим Платонов/РИА Новости

ВС РФ в зоне СВО

Расчет ударных беспилотных летательных аппаратов уничтожил на Купянском направлении 80 гексакоптеров Вооруженных сил Украины типа «Баба-яга», если считать с августа, заявил командир группы с позывным Контора. По его словам, именно с лета была объявлена охота на украинские дроны.

Он добавил, что беспилотники ликвидируются круглосуточно. Не так давно российские силы «отметили» уничтожение «юбилейного», 80-го дрона.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к вечеру 25 апреля, читайте в материале NEWS.ru.

База медбатальона «Госпитальеры» уничтожена в Павлограде на Украине

Удар по Павлограду привел к уничтожению базы медбатальона «Госпитальеры», заявила его основательница Яна Зинкевич в соцсети Facebook (деятельность в РФ запрещена). По ее словам, ликвидировано имущество и техника, которые находились на территории украинского объекта.

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Этот батальон был известен в том числе как источник помощи финским наемникам. Вооруженные силы Украины в начале этого года сформировали новое подразделение, которое «прикрывало» иностранных «солдат удачи». Оно получило название Nordic Combat Medics и входило в состав батальона «Госпитальеры».

«Серьезные боестолкновения»: Марочко раскрыл ситуацию в Сумской области

Российские военнослужащие ведут активные бои в Сумской области Украины, заявил военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, мощные удары наносятся сразу по пяти направлениям со стороны Вооруженных сил Российской Федерации. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

Фото: МО РФ ВС РФ в зоне СВО

Глава Минобороны Белоусов проинспектировал войска в Курской области

Глава Минобороны России Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск «Курск», сообщила пресс-служба военного ведомства. Он заслушал доклад генерал-полковника Валерия Солодчука о выполнении боевых задач и характере действий противника.

Глава министерства остался доволен результатами боевой работы российских подразделений в регионе. Он также вручил государственные награды военным, проявившим отвагу, мужество и героизм.

Мощные взрывы прогремели на подконтрольной Киеву территории

Мощные взрывы в очередной раз прогремели на территории Херсона, который находится под контролем Вооруженных сил Украины. По данным СМИ, всего прозвучало шесть серий взрывов за последние сутки.

На местах работают экстренные службы, которые оперативно докладывают об обстановке.

Фото: Социальные сети МЧС Украины

Атаку дронов отразили над Ростовской областью

Ночью 26 апреля российские средства противовоздушной обороны отразили воздушную атаку беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, сообщил в своем Telegram-канале временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь. Тип дронов и их количество он не указал.

Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет, следует из заявления губернатора.

Стало известно о масштабном обстреле ДНР

За сутки Вооруженные силы Украины более 10 раз атаковали Донецкую Народную Республику, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Денис Пушилин. По его информации, противник применял ствольную артиллерию калибром 155 мм, в том числе кассетного типа, а также ударные беспилотные летательные аппараты.

Пушилин написал о повреждении четырех жилых домов. По его словам, в селе Новоукраинка на территории кладбища был ранен мирный житель.

Умерла раненная при ударе ВСУ девочка

Одна из девятилетних девочек-близняшек, 23 апреля получившая ранения после обстрела Лисичанска Вооруженными силами Украины, умерла в больнице, сообщила в Telegram-канале глава Минздрава ЛНР Наталия Пащенко. Медикам не удалось вернуть ее к жизни.

По последним данным, ее сестра находится в стабильно тяжелом состоянии под наблюдением врачей детской республиканской больницы. Пострадавшая в результате обстрела пожилая женщина после стабилизации была переведена в хирургическое отделение. Она находится в сознании.

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