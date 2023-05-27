Взрыв самогонного аппарата повредил автомобили в Комсомольске-на-Амуре

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Семь автомобилей получили повреждения в результате взрыва самогонного аппарата в одном из жилых домов Комсомольска-на-Амуре, сообщил в Telegram главк МЧС по Хабаровскому краю. Один человек получил ожоги и был доставлен в больницу.

Инцидент произошел на улице Дикопольцева. Взрыв прогремел в квартире на четвертом этаже.

В жилом доме по улице Дикопольцева Комсомольска-на-Амуре произошел хлопок газовоздушной смеси. Предположительно, произошел хлопок скопившихся паров спирта при использовании самогонного аппарата, — говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что взрывом были выбиты стекла в квартире, осколки которых и повредили стоявшие во дворе машины. Пожара в помещении удалось избежать. В результате инцидента пострадал 46-летний хозяин квартиры.

Ранее сообщалось, что похожий случай произошел в городе Железногорске. Там в результате взрыва самогонного аппарата погиб 55-летний мужчина. При взрыве ему оторвало руки и он скончался в машине скорой помощи от кровопотери.

Взрыв самогонного аппарата в Чите привел к обрушению стены в многоквартирном доме. В результате пострадали женщина и маленький ребенок, которые были доставлены в больницу в тяжелом состоянии.