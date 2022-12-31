В Железногорске мужчина умер от взрыва самогонного аппарата

Фото: vk.com/sobytiyagorod26

В городе Железногорске мужчина умер от взрыва самогонного аппарата в квартире, сообщает Telegram-канал «112». По словам очевидца, после инцидента пожарные службы оцепили придворовую территорию, у подъезда также находятся полицейские.

По информации канала, погибшим оказался 55-летний мужчина, который в момент происшествия находился на кухне. При взрыве ему оторвало руки. Также взрывом выбило оконную раму. Пострадавший скончался в машине скоро помощи из-за кровопотери.

Ранее в частном гараже у жилого дома в Уссурийске Приморского края произошел взрыв газа, взрывной волной выбило стекла, пострадал один человек. Площадь возгорания составила 45 кв. м, гараж и автомобиль огнем уничтожены полностью, были повреждены стекла четырех квартир в стоящем рядом доме.

До этого в Нижневартовске произошел взрыв газа в пятиэтажном жилом доме, в результате чего погибли по меньшей мере 10 человек. Причиной взрыва стала разгерметизация газового баллона. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

В конце декабря после тушения пожара в квартире на улице 800-летия Москвы в столице было обнаружено тело 6-летнего ребенка. Тимирязевская межрайонная прокуратура занимается установлением обстоятельств гибели несовершеннолетнего.