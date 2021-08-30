Взрыв самогонного аппарата обрушил стену многоэтажки в Чите

В многоквартирном доме Читы взорвался самогонный аппарат. В результате происшествия пострадали два человека — женщина и ребёнок, сообщает «МК в Чите».

В настоящее время пострадавшие доставлены в больницу. Они находятся в тяжёлом состоянии.

Инцидент произошёл на пятом этаже жилого дома на улице Гагарина. Взрыв повредил стены четырёх квартир, одна из которых рухнула к соседям на детскую кроватку. По счастливой случайности, ребёнка в этот момент в кровати не было.

Прибывшие на место оперативные службы обнаружили в квартире пустые бутылки,100-литровые бочки и несколько десятков литров жидкости, предположительно, алкоголя. Как сообщается, для производства самогона хозяин квартиры использовал бытовой газ.

После взрыва специалисты градостроительной комиссии осмотрели несущие конструкции дома и заключили, что они не повреждены.

Ранее аппарат уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова предложил запретить продажу самогонных аппаратов в целях борьбы с нелегальным алкоголем. В докладе на имя главы государства о состоянии российского рынка подакцизных товаров отмечается, что зачастую произведённый кустарно самогон предназначен не для личных нужд, а на продажу. Качество такой продукции никак не контролируется, показатели вредных веществ в ней значительно превышают установленные нормы.