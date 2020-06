Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Татарстан

Вызывающее раковые опухоли растение захватило центр Казани, пишет inkazan.ru . Борщевик, являющийся ядовитым растением, распространился на территории в один гектар, в том числе возле крупнейшей лесопарковой зоны. Дело взяла под контроль прокуратура.

Башкирия

Жители Уфы всё чаще стали страдать от мышиной лихорадки, пишет mkset.ru . Специалисты отмечают, что показатель на 100 тысяч населения составляет 3,26, что выше на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Причиной роста могла стать тёплая погода весной.

Нижегородская область

В Нижнем Новгороде суд рассмотрит административное дело в отношении балерины Анастасии Волочковой, пишет newsnn.ru . Она проникла в закрытое из-за коронавируса село Дивеево, где провела несколько дней. Теперь ей грозит штраф до 70 тысяч рублей за нарушение санитарно-эпидемиологических мер.

Удмуртия

Продажу полиэтиленовых пакетов и одноразовой посуды могут ограничить в Удмуртии, пишет udm-info.ru . Инициативу предложили молодые парламентарии республики, которые таким образом хотят улучшить экологию. Изменения могут вступить в силу со следующего года.

Ростовская область

В Ростове-на-Дону сухое дерево упало на коляску, в которой находился ребёнок, пишет rostovgazeta.ru . Отмечается, что младенец не пострадал. Ранее синоптики предупреждали местных жителей об ураганном ветре и граде.

Приморье

Martin Wagner via imago-images.de/Global Look Press Martin Wagner via imago-images.de/Global Look Press

Новый очаг смертельного вируса африканской чумы свиней обнаружен в Приморье, пишет vostokmedia.com . Специалисты рассказали, что от вируса АЧС умирают не только домашние свиньи, но и дикие кабаны. Опасность инфекции заключается в её быстром распространении.

Омская область

Омск возглавил список российских городов, где живёт больше всего аллергиков. Как пишет gorod55.ru , 61% респондентов жаловались на аллергию на пыль, 23% — на пыльцу, 8% — на шерсть животных, а ещё 8% жаловались на аллергию на продукты, алкоголь, лекарства и бытовую химию.

Оренбургская область

Два заместителя главы Оренбурга при трудоустройстве скрыли часть своих доходов. Как пишет 56orb.ru , ими оказались заместитель по вопросам ЖКХ и транспорта Татьяна Малышева, а также заместитель по социальным вопросам Елена Иванова. Прокуратура внесла представление в адрес главы города Владимира Ильиных.

Карелия

Администрация Петрозаводска собирается судиться со страховой компанией из-за 89 рублей. Как сообщает karelinform.ru , это дело суд ещё не принял к производству. Известно, что поводом для подачи заявления стало «возмещение вреда внедоговорного».

Тюменская область

В Тюмени работникам вернули 7 млн рублей долга по зарплате после вмешательства прокуратуры. Как сообщает nashgorod.ru , руководство организации систематически не выплачивало своим сотрудникам заработную плату. Сообщается, что сейчас задолженность полностью погашена.

Хабаровский край

Власти Хабаровского края винят китайцев в картофельной «гиперинфляции». Как сообщает transsibinfo.com , в регионе цены на картофель взлетели из-за проблем с поставками, которые прекратились из-за отсутствия карантинного сертификата. В итоге цена в регионе доходит до 350 рублей за килограмм.

Ставропольский край

Мэрия Кисловодска не расплатилась за новогоднее оформление города. Как пишет newstracker.ru , поставщик светодиодных фигур для новогоднего оформления городских улиц потребовал с администрации города платы через суд. В декабре 2019 года бизнесмен выиграл тендер на новогоднее оформление улиц Кисловодска светодиодными фигурами стоимостью более 6,8 миллиона рублей.

Челябинская область

В Челябинской области сотрудник ГИБДД сбил велосипедиста на служебной машине, сообщает kursdela.biz . Пострадавшего доставили в больницу. Сообщается, что сотрудник ГИБДД был трезв. Сейчас проводится проверка.

ХМАО

В Сургуте не хватает медиков для борьбы с коронавирусом, сообщает muksun.fm . В городе наблюдается эпидемиологическое неблагополучие. Показатели распространения инфекции там превышают окружные. Сургут уже несколько дней подряд остаётся лидером по приросту заболеваемости в Югре. В городе также зафиксировано наибольшее число смертей от нового вируса.

Волгоградская область

Суд по иску прокуратуры обязал власти Волгограда выделить инвалиду отдельное жилое помещение, сообщает novostivolgograda.ru . Инвалид-колясочник был вынужден проживать в квартире сестры на третьем этаже без лифта. Суд уже признал за ним право на собственную жилплощадь. В прокуратуре пообещали проконтролировать исполнение судебного решения.

Свердловская область

Pixabay Pixabay

В Нижнем Тагиле подростки устроили пикник рядом с железной дорогой, а потом поднялись на рельсы, сообщает tagilcity.ru . Машинист грузового поезда следовал по перегону станция Качканар — станция Именновский и увидел, как несколько детей накладывают на рельсы камни. Сотрудники полиции вычислили четверых подростков, находившихся рядом с железной дорогой. Младшему — восемь лет, а старшему — 12.

Ленинградская область

Умершая петербурженка «проголосовала» по поправкам в Конституцию, сообщает newia.ru . 12 июня от коронавируса скончалась пожилая петербурженка. Однако её родственники, когда пришли голосовать, увидели в журнале запись о том, что их умершая родственница «проголосовала» по поправкам в Основной закон. Члены избирательной комиссии предположили, что ошибка могла случиться при надомном голосовании.

Хакасия

Эпидемиологическая ситуация в столице Хакасии остаётся напряжённой, очаги распространения COVID-19 зарегистрированы уже в пяти общежитиях. Как сообщает newkhakasiya.online , всем заболевшим была предписана госпитализация в обсерватор, двое из них, наотрез отказавшиеся от лечения, госпитализированы по решению Абаканского горсуда.

