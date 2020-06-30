Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.
Татарстан
Вызывающее раковые опухоли растение захватило центр Казани, пишет inkazan.ru. Борщевик, являющийся ядовитым растением, распространился на территории в один гектар, в том числе возле крупнейшей лесопарковой зоны. Дело взяла под контроль прокуратура.
Башкирия
Жители Уфы всё чаще стали страдать от мышиной лихорадки, пишет mkset.ru. Специалисты отмечают, что показатель на 100 тысяч населения составляет 3,26, что выше на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Причиной роста могла стать тёплая погода весной.
Нижегородская область
В Нижнем Новгороде суд рассмотрит административное дело в отношении балерины Анастасии Волочковой, пишет newsnn.ru. Она проникла в закрытое из-за коронавируса село Дивеево, где провела несколько дней. Теперь ей грозит штраф до 70 тысяч рублей за нарушение санитарно-эпидемиологических мер.
Удмуртия
Продажу полиэтиленовых пакетов и одноразовой посуды могут ограничить в Удмуртии, пишет udm-info.ru. Инициативу предложили молодые парламентарии республики, которые таким образом хотят улучшить экологию. Изменения могут вступить в силу со следующего года.
Ростовская область
В Ростове-на-Дону сухое дерево упало на коляску, в которой находился ребёнок, пишет rostovgazeta.ru. Отмечается, что младенец не пострадал. Ранее синоптики предупреждали местных жителей об ураганном ветре и граде.
Приморье
Martin Wagner via imago-images.de/Global Look Press
Новый очаг смертельного вируса африканской чумы свиней обнаружен в Приморье, пишет vostokmedia.com. Специалисты рассказали, что от вируса АЧС умирают не только домашние свиньи, но и дикие кабаны. Опасность инфекции заключается в её быстром распространении.
Омская область
Омск возглавил список российских городов, где живёт больше всего аллергиков. Как пишет gorod55.ru, 61% респондентов жаловались на аллергию на пыль, 23% — на пыльцу, 8% — на шерсть животных, а ещё 8% жаловались на аллергию на продукты, алкоголь, лекарства и бытовую химию.
Оренбургская область
Два заместителя главы Оренбурга при трудоустройстве скрыли часть своих доходов. Как пишет 56orb.ru, ими оказались заместитель по вопросам ЖКХ и транспорта Татьяна Малышева, а также заместитель по социальным вопросам Елена Иванова. Прокуратура внесла представление в адрес главы города Владимира Ильиных.
Карелия
Администрация Петрозаводска собирается судиться со страховой компанией из-за 89 рублей. Как сообщает karelinform.ru, это дело суд ещё не принял к производству. Известно, что поводом для подачи заявления стало «возмещение вреда внедоговорного».
Тюменская область
В Тюмени работникам вернули 7 млн рублей долга по зарплате после вмешательства прокуратуры. Как сообщает nashgorod.ru, руководство организации систематически не выплачивало своим сотрудникам заработную плату. Сообщается, что сейчас задолженность полностью погашена.
Хабаровский край
Власти Хабаровского края винят китайцев в картофельной «гиперинфляции». Как сообщает transsibinfo.com, в регионе цены на картофель взлетели из-за проблем с поставками, которые прекратились из-за отсутствия карантинного сертификата. В итоге цена в регионе доходит до 350 рублей за килограмм.
Ставропольский край
Мэрия Кисловодска не расплатилась за новогоднее оформление города. Как пишет newstracker.ru, поставщик светодиодных фигур для новогоднего оформления городских улиц потребовал с администрации города платы через суд. В декабре 2019 года бизнесмен выиграл тендер на новогоднее оформление улиц Кисловодска светодиодными фигурами стоимостью более 6,8 миллиона рублей.
Челябинская область
В Челябинской области сотрудник ГИБДД сбил велосипедиста на служебной машине, сообщает kursdela.biz. Пострадавшего доставили в больницу. Сообщается, что сотрудник ГИБДД был трезв. Сейчас проводится проверка.
ХМАО
В Сургуте не хватает медиков для борьбы с коронавирусом, сообщает muksun.fm. В городе наблюдается эпидемиологическое неблагополучие. Показатели распространения инфекции там превышают окружные. Сургут уже несколько дней подряд остаётся лидером по приросту заболеваемости в Югре. В городе также зафиксировано наибольшее число смертей от нового вируса.
Волгоградская область
Суд по иску прокуратуры обязал власти Волгограда выделить инвалиду отдельное жилое помещение, сообщает novostivolgograda.ru. Инвалид-колясочник был вынужден проживать в квартире сестры на третьем этаже без лифта. Суд уже признал за ним право на собственную жилплощадь. В прокуратуре пообещали проконтролировать исполнение судебного решения.
Свердловская область
Pixabay
В Нижнем Тагиле подростки устроили пикник рядом с железной дорогой, а потом поднялись на рельсы, сообщает tagilcity.ru. Машинист грузового поезда следовал по перегону станция Качканар — станция Именновский и увидел, как несколько детей накладывают на рельсы камни. Сотрудники полиции вычислили четверых подростков, находившихся рядом с железной дорогой. Младшему — восемь лет, а старшему — 12.
Ленинградская область
Умершая петербурженка «проголосовала» по поправкам в Конституцию, сообщает newia.ru. 12 июня от коронавируса скончалась пожилая петербурженка. Однако её родственники, когда пришли голосовать, увидели в журнале запись о том, что их умершая родственница «проголосовала» по поправкам в Основной закон. Члены избирательной комиссии предположили, что ошибка могла случиться при надомном голосовании.
Хакасия
Эпидемиологическая ситуация в столице Хакасии остаётся напряжённой, очаги распространения COVID-19 зарегистрированы уже в пяти общежитиях. Как сообщает newkhakasiya.online, всем заболевшим была предписана госпитализация в обсерватор, двое из них, наотрез отказавшиеся от лечения, госпитализированы по решению Абаканского горсуда.
Сибирь
Почти 600 медиков заразились коронавирусом в Новосибирской области с начала распространения вируса. Как пишет atas.info, ранее сообщалось о смерти хирурга Дорожной клинической больницы Андрея Хальзова, который приходится братом министру здравоохранения. Также в Искитиме скончалась медсестра, которая работала с заражёнными.