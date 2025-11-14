Высокопоставленные сотрудники ФСИН стали фигурантами уголовных дел

В Челябинской области задержаны несколько руководителей регионального управления ФСИН, включая первого заместителя начальника и главного бухгалтера ведомства, сообщают «Известия» со ссылкой на источник. Все они стали фигурантами уголовных дел о взяточничестве и превышении должностных полномочий.

В числе задержанных оказались первый замначальника регионального управления, руководитель отдела собственной безопасности, главный бухгалтер структуры, а также представитель коммерческой фирмы. По версии следствия, главный бухгалтер, полковник внутренней службы, мог передавать взятки другим фигурантам дела.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статьям «Получение взятки», «Превышение должностных полномочий» и «Дача взятки», в том числе по ч. 6 ст. 290 УК РФ, п. п. «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ и ч. 5 ст. 291 УК РФ.

Ранее бывшего замминистра обороны генерала армии Павла Попова обвинили в получении взятки в виде автомобиля Lexus и квартиры в Москве. Такие презенты он получил в обмен на создание благоприятных условий компании «Бамстройпуть» при строительстве зданий Национального центра управления обороной РФ.