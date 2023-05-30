Выросло число пострадавших при обрушении трибуны Губернатор Ростовской области: число пострадавших при обрушении трибуны достигло 15 человек

Фото: МЧС РФ

Число пострадавших при обрушении трибуны Гребного канала в Ростове-на-Дону выросло до 15 человек, сообщил в Telegram-канале губернатор Ростовской области Василий Голубев. Он добавил, что по его поручению на место выехали руководители и специалисты областных ведомств, на месте работают спасатели, медики и правоохранители.

На данный момент известно о 15 пострадавших, в том числе о пяти взрослых и 10 детях. К сожалению, одна женщина погибла. Еще одна женщина и двое детей — в тяжелом состоянии. Пострадавшим медики оказывают необходимую помощь. Проводится расследование, — написал он.

Он добавил, что порывом шквалистого ветра перевернуло сборные конструкции зрительских трибун во время футбольного матча. Как сообщили в МЧС, группа с детьми пряталась от дождя под навесом.

Ранее сообщалось, что при обрушении трибуны на Гребном канале в Ростове-на-Дону погибла женщина, около 10 детей пострадали. Отмечается, что пострадавших отправили в лечебное учреждение для обследования. Позднее в ведомстве добавили, что женщина скончалась в машине скорой помощи, а число пострадавших детей выросло.