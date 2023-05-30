В Ростове-на-Дону при обрушении трибуны погибла женщина В Ростове-на-Дону обрушилась трибуна на территории Гребного канала, погибла женщина

Фото: МЧС РФ

Обрушении трибуны на Гребном канале в Ростове-Дону

При обрушении трибуны на Гребном канале в Ростове-Дону погибла женщина, около 10 детей пострадали, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области. Отмечается, что пострадавших отправили в лечебное учреждение для обследования.

Ростов-на-Дону, в 16:25 мск поступило сообщение, что на территории Гребного канала (ул. Пойменная, 2А) произошло обрушение трибуны, в результате чего пострадали восемь человек: семь детей и одна женщина, — говорится в сообщении.

Позднее в ведомстве добавили, что женщина скончалась в машине скорой помощи, а число пострадавших детей выросло.

Как сообщили в МЧС, группа с детьми пряталась от дождя под навесом, у них проходили соревнования. Трибуны не выдержали сильного ливня и рухнули.