Выросло число погибших в результате катастрофы на Каховской ГЭС Число погибших в результате катастрофы на Каховской ГЭС выросло до 50

Фото: Matthew Hatcher/Keystone Press Agency/Global Look Press

Число погибших в результате катастрофы на Каховской ГЭС возросло до 50, число госпитализированных — до 137, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Ранее сообщалось о 48 жертвах и 134 пострадавших.

Найдены еще два тела. Число погибших составило 50, еще 137 человек были госпитализированы, — сообщили в экстренных службах.

Разрушение плотины Каховской ГЭС произошло утром 6 июня. Начался неконтролируемый сброс воды и затопление территорий рядом с ГЭС. Депутаты Европарламента назвали терактом и военным преступлением подрыв Каховской ГЭС. По версии еврочиновников, ответственность за произошедшее лежит на России. Президент РФ Владимир Путин обвинил Киев в целенаправленных ударах по станции из HIMARS.

В конце июня сообщалось, что вода в Каховском водохранилище держится на уровне шести метров, но его обмеление продолжается. Глава Мелитопольского района Запорожской области Андрей Сигута заявил, что несколько раз в сутки берутся пробы воды, постоянно проводятся анализы, однако точная площадь высохшего участка водохранилища пока не подсчитывалась.