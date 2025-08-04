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04 августа 2025 в 17:31

«Литр водки без закуски»: грибник чудом выжил после укуса щитомордника

Во Владивостоке грибник выжил после укуса щитомордника

Фото: B. Trapp/blickwinkel/Global Look Press

Во Владивостоке 37-летнего грибника госпитализировали в состоянии экзотоксического шока после укуса щитомордника — змеи из семейства гадюковых, сообщает Vladivostok1.ru. Когда мужчина потерял сознание, у него началось внутреннее кровотечение, а также не определялось давление и не сворачивалась кровь. Врачи трое суток боролись за жизнь пациента.

Словно выпил литр водки без закуски, — поделился пострадавший.

По его словам, все случилось в районе Емара, когда он пошел по грибы и не надел резиновые сапоги. Сперва он почувствовал укус в ногу, а затем — резкое головокружение и ухудшение самочувствия. Через силу он сумел доползти до дороги и потерял сознание. Очнулся мужчина уже в реанимации.

По данным врачей, это один из самых тяжелых случаев за последние 10 лет. Токсиколог Виктор Сорокин отметил, что в этом году уже зафиксирован второй подобный инцидент, первый из которых закончился смертью.

Ранее житель Петербурга попал в больницу с отравлением средней тяжести после употребления мухоморов вместе с алкоголем. Утром 8 июля у мужчины появились симптомы интоксикации — головокружение, возбуждение, сменяющееся подавленностью. Медики диагностировали отравление ядовитыми веществами мухомора, включая мускарин.

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Владивосток
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