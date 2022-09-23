Вынесен приговор фигурантам дела о пожаре в детском лагере под Хабаровском Владельца сгоревшего детского лагеря под Хабаровском приговорили к девяти годам тюрьмы

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Суд вынес приговор трем фигурантам дела о гибели четырех детей при пожаре в лагере «Холдоми» в Хабаровском крае летом 2019 года. По словам старшего помощника прокурора в регионе Анны Исаевой, виновным в гибели детей назначены от четырех до девяти лет колонии, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что наибольший срок получил владелец лагеря Максим Кузнецов, которому назначили девять лет с лишением права занимать должности, связанные с воспитанием несовершеннолетних, сроком на три года.

Восемь лет с лишением права занимать должности, связанные с воспитанием несовершеннолетних, сроком на три года — директору лагеря и четыре года с лишением права занимать должности в органах государственной власти сроком на три года — начальнику отдела надзорной деятельности и профилактики работы по Солнечному району, — озвучила приговор другим фигурантам представитель прокуратуры.

Наказание также понесут директор компании «Экстрим сервис» Виталий Бурлаков, признанный виновными по статье УК «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», как и владелец лагеря, а также начальник районного отдела МЧС Эдуард Новгородцев за халатность.

Палаточный лагерь в горнолыжном комплексе «Холдоми» сгорел в ночь на 23 июля 2019 года. Тогда огонь уничтожил 20 палаток из 26, в которых находились 189 детей в возрасте от 7 до 15 лет. Одна девочка погибла на месте, еще трое детей позже умерли в больнице от ожогов.

Ранее стало известно, что первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным пожизненный срок, вынесенный по делу об изнасиловании и убийстве пятилетней девочки в Костроме. Осужденные — 45-летний Денис Герасимов и 24-летний Вадим Беляков. Обвиняемые признаны полностью вменяемыми. Суд также взыскал с них по 2 млн рублей по иску матери убитой девочки.