Выборы в Хакасии: чем болен депутат Сокол, что будет дальше с ветераном СВО Политик Сергей Сокол планирует продолжить карьеру в Хакасии, несмотря на проблемы со здоровьем

Фото: Антон Ваганов/ТАСС

Сергей Сокол

Депутат от партии «Единая Россия» и ветеран СВО Сергей Сокол может занять пост спикера Верховного совета Хакасии, сообщают СМИ. Ранее политик снял свою кандидатуру на пост главы республики всего за несколько дней до выборов из-за проблем со здоровьем. Что теперь будет с Соколом, что известно о его участии в боях на Украине и чего теперь ожидать от выборов в регионе, разбирался NEWS.ru.

Какие у Сокола есть варианты

Близкие к администрации президента и Кремлю источники РБК сообщают, что депутат Сергей Сокол рассматривается на должность спикера Верховного совета Хакасии. Выборы на этот пост состоятся в единый день голосования 10 сентября.

Сейчас Сокол возглавляет список партии власти на выборах в Верховный совет республики, если он будет избран спикером, в регионе, как считают эксперты, будет достигнут внутриполитический баланс.

Ранее сам Сокол отметил, что планирует остаться в Хакасии и дальше возглавлять местное отделение «Единой России».

«Я остаюсь в Хакасии и возглавляю реготделение „Единой России“. Мы идем на выборы в Верховный совет и городской совет Абакана большой и сильной командой, с людьми, искренне любящими нашу республику», — говорил Сокол о планах после госпитализации.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Меньше чем за неделю до выборов на должность главы Хакасии кандидат от «Единой России» Сергей Сокол заявил о снятии своей кандидатуры

Как Сокол объяснил снятие своей кандидатуры с выборов

Напомним, меньше чем за неделю до выборов на должность главы Хакасии кандидат от «Единой России» Сергей Сокол заявил о снятии своей кандидатуры с гонки после того, как был госпитализирован из-за проблем с сердцем и печенью 31 августа.

Врачи обнаружили у политика острую кишечную непроходимость — последствие перенесенного и не долеченного в июле перитонита. Сокол страдает от венозного мезентериального тромбоза, который сокращает приток крови к части кишечника и сопровождается сильными болями. В июле он перенес операцию по удалению аппендицита, а также перитонит — опасное заболевание, которое возникает в результате воспаления брюшины из-за воздействия микробов, пищи или содержимого кишечника.

Медики предупредили Сокола о потенциальных тяжелых осложнениях в случае несоблюдения постельного режима. Политик заявил, что для работы губернатором нужно быть постоянно в строю, а его здоровье этого не позволяет.

«Я принял сложное, но честное решение — снять свою кандидатуру с выборов главы республики. Команда и семья поддержали. Рассчитываю на вашу поддержку и понимание. Сегодня я не могу с полной отдачей посвятить себя борьбе за губернаторский пост», — написал Сокол.

Он пообещал, что совместно с избирателями еще сделает Хакасию лучшим местом для жизни, и призвал беречь себя и своих близких.

Фото: Илья Наймушин/РИА Новости Досрочное голосование на выборах в Республике Хакасия

Какой может быть новая роль Сокола в Хакасии

Наиболее вероятные сценарии развития событий для Сокола варьировались от поражения по итогам второго тура до провала уже в первом туре, что могло вызвать негативный резонанс на федеральном уровне, высказал мнение в беседе с NEWS.ru политолог Михаил Ремизов.

Ремизов допустил, что Соколу теперь будет поручено «политически давить» на главу региона Валентина Коновалова, чтобы «подготовить почву для нового претендента».

«Это один из вариантов развития событий. Если бы власть попыталась реализовать другие варианты с отменой выборов или их переносом, то это слишком бы напомнило 2018 год, а такие аналогии ей не нужны», — говорит политолог.

В 2018 году в ходе выборов главы Хакасии представлявший «Единую Россию» тогдашний руководитель региона Виктор Зимин не сумел победить в первом туре, уступив выдвиженцу от КПРФ Валентину Коновалову. Во втором туре Зимин предпочел снять свою кандидатуру, и Коновалов победил на безальтернативной основе.

Фото: Илья Наймушин/РИА Новости Досрочное голосование на выборах в Республике Хакасия

Какие минусы были у кампании Сокола

Источники РБК из Кремля утверждают, что в избирательной кампании Сокола был ряд ошибок. Собеседник издания отметил, что люди с уважением относились к образу героя СВО, но на каком-то этапе тему участия в военной операции «нужно было перестать педалировать».

Отмечается, что у Сокола было сравнительно немного встреч с избирателями, а местные элиты и главы муниципальных образований могли быть напуганы его обещаниями провести кадровые чистки.

Что Сокол делал в зоне СВО

В сентябре 2022 года политик попросил направить его в зону спецоперации и подал необходимые документы в генсовет партии «Единая Россия» и Минобороны. В январе 2023-го он принял решение продлить контракт.

В феврале депутата Госдумы наградили медалью «За ратную доблесть», в начале апреля президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Сергея Сокола орденом Мужества.

Политик служил в подразделении БАРС «Каскад», которое занималось разведкой и добычей информации, помогающей решать боевые задачи с наименьшими потерями.

«Снимаем любую информацию, которая может быть полезна для наших вооруженных сил, — описывал службу депутат.

Фото: ГД РФ Сергей Сокол

Что теперь будет с выборами в Хакасии

Так как Сокол выбыл из предвыборной гонки, его фамилию вычеркнут из отпечатанных бюллетеней для голосования на выборах главы Хакасии. В списке остается три кандидата: действующий глава региона Валентин Коновалов из КПРФ, депутат Верховного совета Михаил Молчанов из ЛДПР и гендиректор ООО «Авиационный завод „Ирбис“» Владимир Грудинин из партии «Коммунисты России».

Фаворитом считается действующий глава республики Коновалов.

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