Вулкан на Курилах два раза выбросил пепел Вулкан Эбеко на Курильских островах два раза выбросил многокилометровые слои пепла

Фото: МЧС по Сахалинской области

На вулкане Эбеко зафиксирован пепловый выброс

Вулкан Эбеко на Курильских островах в воскресенье, 3 июля, выбросил пепел на высоту 3,5 километра, сообщило управление МЧС по Сахалинской области. Как отмечает РБК, спустя два часа произошел еще один выброс на высоту два километра. Угрозу цунами для жителей Курилов не объявляли.

По информации ЕДДС, в городе Северо-Курильске пеплопад не наблюдался. Запах сероводорода не ощущался. Угрозы для жизнедеятельности населения нет, — говорится в сообщении.

Во время первого выброса шлейф распространялся в юго-восточном направлении, а второй раз — в южном. Вулкан Эбеко составляет в высоту 1156 метров, он находится на острове Парамушир в семи километрах от Северо-Курильска.

В апреле жителей Камчатки предупредили об угрозах выпадения пепла после того, как вулкан Шивелуч выбросил пепловый столб на высоту шесть тысяч километров. Тогда пепловый шлейф распространился в юго-восточном направлении на расстояние 16 километров.