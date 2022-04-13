Пеплопад угрожает посёлку на Камчатке после выброса на Шивелуче

В посёлке Ключи на Камчатке может произойти выпадение пепла. Об этом местных жителей предупредило региональное отделение МЧС. Угроза возникла после того, как вулкан Шивелуч выбросил пепловый столб на высоту шесть тысяч километров.

Пепловый шлейф распространился в юго-восточном направлении на расстояние 16 километров. При изменении направления ветра не исключается выпадение незначительного количества пепла в поселке Ключи Усть-Камчатского муниципального района, — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что пока выпадение пепла в населённых пунктах не зарегистрировано. Туристов в районе вулкана также нет.

Шивелуч является самым северным из действующих вулканов Камчатки. Расстояние от него до города Петропавловска-Камчатского — 440 км, до посёлка Ключи — 47 км. Включает в себя три основные структуры: вулкан Старый Шивелуч, древнюю кальдеру и активный вулкан Молодой Шивелуч. Высота последнего составляет 2,5 тысячи метров. Возраст вулкана насчитывает порядка 60–70 тысяч лет.

14 января 2022 года началось извержение вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай в островном южно-тихоокеанском государстве Тонга. Это спровоцировало волну цунами.

Высокие волны стали причиной гибели двух женщин в Перу, которые отдыхали на непригодном для купания пляже.

Также извержение вулкана привело к разливу нефти у берегов Перу.

Вулканолог из Новой Зеландии, профессор Университета Окленда Шэйн Джейсон Кронин заявил о том, что извержение подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай стало крупнейшим подобным событием за последние 30 лет. Оно было настолько мощным, что подземные толчки ощущались за тысячи километров от места разгула стихии.