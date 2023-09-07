ВСУ выпустили 12 снарядов по Курской области Старовойт: ВСУ выпустили 12 снарядов по деревне Успеновка и селу Гордеевка

Фото: МО РФ

Украинские военные обстреляли деревню Успеновка и село Гордеевка Кореневского района Курской области, сообщил в Telegram губернатор региона Роман Старовойт. По его словам, всего было зафиксировано 12 прилетов снарядов. При обстреле в Гордеевке была повреждена линия электропередачи. Пострадавших нет.

В Кореневском районе обстреляны со стороны Украины деревня Успеновка, где зафиксировано 10 прилетов, и село Гордеевка, где насчитали 2 прилета. К счастью, пострадавших нет, обошлось без разрушений. В Гордеевке повреждена линия электроснабжения. Аварийные бригады приступят к ее восстановлению, когда появится возможность, — написал Старовойт.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз утром сообщил, что силы ПВО сбили украинский беспилотник в небе над Брянском. По его словам, в результате падения обломков в здании железнодорожного вокзала Брянск I были выбиты стекла. Также повреждены привокзальная площадь и несколько припаркованных рядом автомобилей. Позднее он сообщил о сбитии еще одного дрона на подлете к Брянску.

Параллельно с ним Минобороны РФ сообщило, что украинский беспилотник самолетного типа попытался совершить атаку на объекты на территории России. Уточнялось, что дрон был сбит в небе над Брянской областью. В результате падения обломков БПЛА пострадавших и разрушений нет.

Telegram-канал SHOT сообщил, что ВСУ впервые обстреляли Брянскую область из французской ракетной установки CAESAR. По информации канала, первый обстрел из данного типа вооружения произошел 6 сентября, на следующий день ситуация повторилась. Минобороны РФ не комментировало информацию.