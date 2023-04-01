Курское село Искра попало под огонь ВСУ Старовойт: ВСУ обстреляли село Искра в Курской области

Фото: МО Украины

Украинские войска обстреляли село Искра Хомутовского района Курской области, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Роман Старовойт. По его словам, всего зафиксировано свыше 20 прилетов со стороны ВСУ, никто не пострадал.

Под очередной обстрел с территории Украины попало село Искра Хомутовского района, здесь зафиксировано более 20 прилетов. Пострадавших и разрушений нет, — написал Старовойт.

В результате обстрела нарушено энергоснабжение трех приграничных населенных пунктов, добавил губернатор. По его словам, помимо Искры проблемы есть в селе Клевень и деревне Богословка. Ремонтные бригады уже приступили к восстановительным работам.

Ранее Старовойт сообщил, что в ночь на 1 апреля украинский дрон сбросил взрывное устройство на крышу Дома культуры в селе Дроновка Глушковского района. Губернатор отметил, что никто не пострадал. Здания ДК, расположенных рядом фельдшерско-акушерского пункта и сельсовета повредило осколками.

25 марта войска Украины обстреляли курское село Николаево-Дарьино в Суджанском районе. Среди местных жителей никто не пострадал, но из-за ударов ВСУ повреждения получили два коровника, в результате погибли трое телят, как сообщал глава региона.