ВСУ выпустили по Донецку 40 ракет из РСЗО за две минуты СЦКК: ВСУ выпустили по Донецку 40 ракет из РСЗО за две минуты

Фото: Министерство обороны Украины

Реактивная артиллерия

Украинские военные выпустили 40 снарядов по Донецку из реактивных систем залпового огня, сообщается в Telegram-канале Совместного центра контроля и координации ДНР. По данным ведомства, обстрелы производились из населенного пункта Ласточкино по Ворошиловскому и Киевскому районам Донецка.

Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 15:10 — н. п. Ласточкино – г. Донецк (Киевский район): выпущено 20 ракет из РСЗО; 15:12 — н. п. Ласточкино – г. Донецк (Ворошиловский район): выпущено 20 ракет из РСЗО, — говорится в сообщении.

Как сообщает корреспондент NEWS.ru, в результате обстрела Донецка есть пострадавшие. Под завалами одного из домовладений чудом выжила семейная пара.

Как рассказал в своем Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин, снаряды украинских военных попали в местную библиотеку, школу, а также в два жилых дома. Движение общественного транспорта в городе было ограничено. Кроме того, телеканал «Звезда» со ссылкой на очевидцев сообщил, что в центре Донецка загорелось здание прокуратуры.

Ранее в СЦКК сообщили, что 14 февраля украинские военные нанесли 85 ударов по населенным пунктам в ДНР. В результате обстрелов пострадали пять мирных жителей, в том числе один несовершеннолетний. Также различные разрушения получили три гражданских объекта.