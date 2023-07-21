ВСУ разнесли жилой дом в Белгородской области

Фото: t.me/vvgladkov

Вооруженные силы Украины разбомбили артиллерией частный жилой дом в селе Илек-Пеньковка Краснояружского района Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Он уточнил, пострадавших нет, повреждены два автомобиля, линии электро- и газоснабжения.

Под обстрел ВСУ попало село Илек-Пеньковка Краснояружского района. Пострадавших нет. Осколками снарядов повреждены один частный жилой дом, два автомобиля, линии электро- и газоснабжения, — написал Гладков.

Ранее что украинские войска обстреляли село Смородино Белгородской области. Никто не пострадал. Получили повреждения несколько домов и объекты инфраструктуры. Осколками снарядов повреждено одно из помещений сельскохозяйственного предприятия, а также газо- и электроснабжение.

До этого Гладков также сообщал о массированных обстрелах ВСУ населенных пунктов области. По его словам, украинские военные выпустили более трех десятков снарядов. При этом пострадали пять человек, они получили осколочные ранения.