Mash: ВСУ попытались атаковать Курскую АЭС

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Telegram-канал Mash сообщил, что ВСУ попытались атаковать Курскую АЭС в городе Курчатове Курской области 26 апреля около 23 часов. По данным канала, российская ПВО смогла отбить атаку. Пострадавших и разрушений нет. В Минобороны РФ данную информацию не подтверждали.

По неподтвержденным данным, атака была произведена при помощи БПЛА, которые запустили с территории Сумской области Украины. Дроны летели на малой высоте, но все равно были обнаружены и сбиты средствами ПВО.

27 апреля Telegram-канал SHOT сообщил, что беспилотник ВСУ с двумя гранатами атаковал электроподстанцию в Климовском районе Брянской области. По данным канала, местная ЛЭП получила незначительные повреждения, пострадавших нет. В Минобороны РФ данную информацию не комментировали.

22 апреля глава Курской области Роман Старовойт рассказал, что украинские войска обстреляли Рыльский район Курской области, в общей сложности было более 20 прилетов. Местные жители не пострадали, три населенных пункта остались без света.

Он уточнил, что без света осталась деревня Обеста, а также села Локоть и Новоивановка. Губернатор добавил, что ремонтные бригады начнут восстанавливать их электроснабжение, как только станет безопасно.