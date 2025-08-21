Силовики раскрыли тактику ВСУ на Красноармейском направлении

Военнослужащие ВСУ регулярно отступают на перегруппировку, чтобы не попасть в окружение на Красноармейском направлении в ДНР, сообщает РИА Новости со ссылкой на собеседника в силовых структурах. По его словам, украинские военные делают ставку на массовое применение БПЛА и не вступают в ближний бой.

ВСУ понимают свою ситуацию, постоянно откатываясь на перегруппировку, чтобы не попасть в локальный мешок. При этом регулярно стараясь контратаковать ребят, — отметил собеседник агентства.

Ранее в оборонном ведомстве заявили, что российские бойцы Южной группировки войск ликвидировали два центра управления дронами и блиндаж ВСУ. Военные цели были поражены в районе Клебан-Быкского водохранилища в ДНР. Установленные координаты целей были переданы вышестоящему командованию. Пункты управления БПЛА ВСУ были ликвидированы при помощи артиллерии и FPV-дронов вместе с личным составом, добавили в военном ведомстве.

До этого FPV-дроны российской группировки войск «Север» уничтожили замаскированные укрытия и скопления живой силы ВСУ на Харьковском направлении. В Минобороны России уточнили, что российские военные при этом преодолели помехи, которые производила украинская система РЭБ.