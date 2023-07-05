SHOT: ВСУ обстреляли завод и пункт пропуска в Курской области

Фото: МО Украины

Telegram-канал SHOT сообщил, что Вооруженные силы Украины обстреляли завод и пункт пропуска в Курской области. По данным канала, обстрелы начались ночью. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

SHOT сообщает, что атаки на Глушковский район в Курской области начались в районе двух часов ночи, четыре артиллерийских снаряда калибра 122 мм приземлились на территорию сахарного завода в селе Теткино, расположенного в 1 км от границы с Украиной, в результате этого удара никто не пострадал, разрушений зафиксировано не было.

Ближе к шести часам утра ВСУ выпустили пять минометных снарядов калибра 120 мм по МАПП «Тёткино», никто не пострадал, сообщает SHOT.

Ранее в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, касающихся военных преступлений со стороны Украины, сообщили, что в ночь на 5 июля ВСУ выпустили двенадцать снарядов калибра 155 мм по районам Куйбышевский и Петровский города Донецка. Под обстрел попали поселки Нетайлово и Желанное Первое.

В результате удара ВСУ по Макеевке серьезные повреждения получили хирургическое отделение городской больницы № 2 и жилые дома в Червоногвардейском районе города. Один человек погиб, 36 были ранены, в том числе два ребенка: девочка 2021 года рождения и мальчик 2016 года рождения.