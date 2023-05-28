ВСУ обстреляли территорию ДНР ракетами Storm Shadow

Фото: Klaus-Dietmar Gabbert / dpa / Global Look Press

Солдаты ВСУ ударили по населенному пункту Юрьевка в Мангушском районе ДНР британскими ракетами Storm Shadow, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Всего украинские военные выпустили две ракеты.

Зафиксирован обстрел со стороны ВСУ по направлению населенный пункт Юрьевка. Выпущены две авиационные ракеты Storm Shadow, — говорится в сообщении ведомства.

Также через некоторое время ВСУ ударили по населенным пунктам Дзержинский и Горловка. По информации СЦКК, они применили пять снарядов калибра 152 мм.

Россия лишила Украину стратегически важного оружия, сообщил ранее Business Insider. По данным авторов публикации, российские военные полностью уничтожили украинский флот беспилотников Bayraktar TB2.

Беспилотники Bayraktar являются эффективным оружием при отсутствии сложной системы ПВО и средств РЭБ у противника. При этом российским ЗРК и средствам РЭБ удалось поразить огромное количество беспилотников ВСУ на линии фронта, утверждают эксперты.