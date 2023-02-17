ВСУ обстреляли Суджанский район Курской области

Фото: t.me/gubernator_46

Вооруженные силы Украины обстреляли два приграничных села Суджанского района — Горналь и Гуево, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале. По его словам, всего по граничащей с Украиной территории было выпущено 15 снарядов.

ВСУ сегодня обстреляли два приграничных села Суджанского района — Горналь и Гуево. В общей сложности в окрестностях населенных пунктов упало не менее 15 снарядов, — написал Старовойт.

В результате обстрела пострадавших нет, каких-либо разрушений не зафиксировано. Старовойт подчеркнул, что ситуация на границе с Украиной контролируется российскими Вооруженными силами.