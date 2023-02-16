Село в Белгородской области попало под обстрел Гладков: ВСУ обстреляли село Вознесеновка в Белгородской области

Фото: vvgladkov/t.me

архивное фото

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле со стороны Украины села Вознесеновка Шебекинского городского округа. В своем Telegram-канале глава региона сообщил, что есть один пострадавший. Повреждения получил частный дом и склад сельхозпредприятия.

ВСУ сегодня обстреляли село Вознесеновка Шебекинского городского округа. Есть пострадавший: мужчина с легкой контузией. Бригадой скорой медпомощь была оказана на месте. От госпитализации отказался. Есть повреждения в одном частном домовладении и на складе сельхозпредприятия, — говорится в сообщении.

Ранее Гладков сообщил, что в результате обстрела Вооруженными силами Украины села Шебекино ранения получили трое мужчин. Глава региона отметил, что было зафиксировано три прилета на территорию промышленного предприятия. По информации губернатора, в результате атаки есть разрушения в одном из корпусов, а также выбиты окна. Кроме того, один снаряд попал в остановочный павильон: повреждены три машины.

4 февраля Гладков сообщил, что на территории Белгородской области ввели бессрочный режим «желтого» уровня террористической опасности. Ранее этот режим постоянно продлевался.

Всего в России есть три уровня террористической угрозы. Повышенный («синий») устанавливают, если есть информация о возможности совершения теракта. Высокий («желтый») — если такая информация подтверждена. Критический («красный») — когда теракт уже совершен или были предприняты действия, создающие его угрозу.