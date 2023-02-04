В Белгородской области вводится бессрочный «желтый» уровень террористической опасности, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. В обращении, опубликованном в Telegram-канале, он указал, что ограничения будут сниматься после улучшения обстановки.

Абсолютно очевидна необходимость продолжения введения «желтого» уровня террористической опасности. Поэтому с сегодняшнего дня он будет бессрочным. Такое право, в соответствии с действующим законодательством, губернаторам предоставил Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. И я вынужден им воспользоваться, — написал глава региона.