Украинские военные выпустили шесть снарядов по Курской области Старовойт сообщил об обстреле ВСУ села Алексеевка под Курском

Фото: Министерство обороны Украины

Украинские военные обстреляли село Алекссевка в Курской области, сообщил в Telegram губернатор региона Роман Старовойт. По его словам, всего со стороны Украины были выпущены шесть снарядов. Пострадавших нет. В поселении пропал свет.

Сегодня под обстрел со стороны Украины попало село Алексеевка Глушковского района. Всего насчитали шесть прилетов, один из снарядов не разорвался. Для его обезвреживания вызвали группу разминирования. К счастью, пострадавших среди мирного населения нет. Однако нарушена работа подстанции, жители села остались без электричества, — написал Старовойт.

Он добавил, что к месту повреждения электросетей выехали ремонтные группы. Как только настанет безопасная обстановка, они займутся восстановлением подачи электричества.

11 февраля Старовойт сообщал, что украинские военные нанесли удар по селу Гуево в Суджанском районе Курской области. Он подчеркнул, что под обстрел попала бригада строителей, один человек погиб. Также один из строителей был ранен, его доставили в больницу бортом санавиации.

С 4 февраля в Курской области действует бессрочный высокий уровень террористической опасности. По словам Старовойта, «желтый» уровень угрозы будет действовать до тех пор, «пока необходимы усиленные меры по защите и охране территории».