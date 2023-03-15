Гладков сообщил об обстреле ВСУ Шебекино

Фото: t.me/vvgladkov

Последствия обстрела города Шебекино Белгородской области

Украинские военные обстреляли город Шебекино в Белгородской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, есть задымление в районе подстанции, повреждены частные домовладения, гаражи и автомобиль. Пострадавших нет. На месте ЧП работают оперативные службы.

Под обстрел ВСУ попал город Шебекино. По предварительным данным, пострадавших нет. Снарядами повреждены несколько частных домовладений, гаражный кооператив и легковой автомобиль. Также есть задымление в районе подстанции, горит сухая трава. Глава округа Владимир Жданов, аварийные и оперативные службы находятся на месте и устраняют последствия, — написал Гладков.

В ночь на 14 марта в Белгородской области сработали системы противовоздушной обороны. По словам Гладкова, никто не пострадал.

13 марта в Белгородской области также сработала система ПВО. Как сообщал губернатор, было сбито четыре ракеты, обломки которых упали на территории двух частных домовладений. В результате ЧП пострадала женщина — ее госпитализировали с сотрясением головного мозга.