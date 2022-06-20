ВСУ обстреляли посёлок Суземка в Брянской области

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Сегодня, 20 июня, утром боевиками ВСУ был обстрелян посёлок Суземка в Брянской области. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Обстрел был произведён в результате ответного удара. При этом огневая точка противника была быстро подавлена, — сообщил глава области.

По его словам, в результате обстрела пострадали несколько объектов. В посёлке повреждена РЭС, частично отключено электричество. По предварительным данным, имеется пострадавший.

На месте работают все оперативные и аварийные службы.

Несколько дней назад ВСУ нанесли удар «Точкой-У» по селу Займище в Брянской области. Удар был произведён исключительно по жилому массиву, в результате пострадали мужчина и женщина.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле Беловского района. По его словам, в воздушное пространство региона проник беспилотник ВСУ, который сбросил боекомплект в районе хутора Кучеров. В результате атаки был поврежден один дом, никто из местных жителей не пострадал.