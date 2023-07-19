ВСУ обстреляли крупный спиртовой завод в Курской области Mash: ВСУ обстреляли спиртовой завод «Курскпродукт» в поселке Теткино

Фото: МО Украины

Telegram-канал Mash сообщил, что ВСУ обстреляли один из крупнейших спиртовых заводов Черноземья «Курскпродукт» в поселке Теткино Курской области. По данным канала, на территории предприятия насчитали 8 прилетов. Информации о пострадавших не поступало. Минобороны России не комментировало данную информацию.

Mash сообщает, что в поселке пропал свет, часть снарядов повредили линию электропередачи. Местные жители сообщили каналу, что в результате обстрела было повреждено здание нерабочей мельницы.

13 июля пограничники при помощи средств радиоэлектронной борьбы приземлили украинский беспилотник со взрывчаткой в Суджанском районе Курской области. По словам губернатора региона Романа Старовойта, при столкновении с землей дрон взорвался. Обошлось без жертв и разрушений.

12 июля глава региона сообщил, что ВСУ обстреляли поселок Теткино. По его словам, в общей сложности было зафиксировано шесть прилетов. Часть поселка была обесточена из-за повреждений линий электропередачи.

10 июля курский губернатор также сообщил об обстреле поселка Теткино. По его словам, были зафиксированы восемь прилетов, пострадавших нет, однако повреждения получили несколько домов.