ВСУ обстреляли хутор в российском регионе Старовойт сообщил, что ВСУ обстреляли хутор Отруба в Курской области

Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины обстреляли хутор Отруба Глушковского района Курской области, сообщил глава региона Роман Старовойт в Telegram-канале. Он добавил, что пострадавших нет.

Однако были повреждены линии электропередачи. Без энергоснабжения остались поселок Теткино и село Попово-Лежачи. Ремонтные бригады на месте, частично подача электроэнергии уже восстановлена. В ближайшее время последствия обстрела будут устранены полностью, — рассказал глава региона.

29 декабря Старовойт сообщил, что село Гуево и поселок Теткино попали под минометный обстрел. В результате ударов по Теткино оказались разрушенными жилой дом и газовая труба, также повреждена линия электроснабжения. 24 декабря он заявил, что село Попово-Лежачи Глушковского района Курской области подверглось обстрелам ВСУ. Было зафиксировано три прилета, пострадавших нет. По словам губернатора, в селе были повреждены три частных домовладения. Старовойт отметил, что после обстрела населенный пункт оказался частично обесточен.

8 января губернатор Курской области сообщил, что ВСУ обстреляли поселок Теткино. По его словам, было зафиксировано не менее десяти попаданий. В результате обстрела нарушено энергоснабжение населенного пункта и прилегающего села Попово-Лежачи. Пострадавших нет.