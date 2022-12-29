В Курской области два населенных пункта попали под минометный обстрел Старовойт: село Гуево и поселок Теткино попали под минометный обстрел под Курском

Фото: МО Украины

Село Гуево и поселок Теткино в Курской области попали под минометный обстрел, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт. По его словам, в результате ударов по Теткино оказались разрушенными жилой дом и газовая труба, также повреждена линия электроснабжения. Поселок частично обесточен. Пострадавших нет.

Под минометный обстрел ВСУ сегодня попали село Гуево Суджанского района и посёлок Теткино Глушковского. Пострадавших нет, но если в Гуево обошлось без повреждений, то в Теткино, по предварительным данным, нанесён ущерб шести домовладениям. Один из домов серьезно разрушен — он пострадал от прямого попадания. Также в Теткино перебита газовая труба, повреждена линия энергоснабжения, посёлок частично обесточен, — написал Старовойт.

Он пообещал, что в ближайшее время системы жизнеобеспечения в приграничном поселке будут восстановлены.

24 декабря Старовойт сообщил, что село Попово-Лежачи Глушковского района Курской области подверглось обстрелам ВСУ. По предварительной информации, было зафиксировано три прилета, пострадавших нет. По словам губернатора, в селе были повреждены три частных домовладения. Старовойт отметил, что после обстрела населенный пункт оказался частично обесточен.