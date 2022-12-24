Губернатор Курской области сообщил о новом обстреле ВСУ Старовойт: ВСУ обстреляли cело Попово-Лежачи Курской области

Фото: dan-news.info

Село Попово-Лежачи Глушковского района Курской области подверглось обстрелам ВСУ, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Роман Старовойт. По предварительной информации, было зафиксировано три прилета, пострадавших нет.

Сегодня ВСУ обстреляли село Попово-Лежачи Глушковского района. Предварительно зафиксировано три прилета, — написал Старовойт.

По словам губернатора, в селе повреждены три частных домовладения. Старовойт отметил, что после обстрела населенный пункт оказался частично обесточен. Ремонтные бригады приступают к устранению последствий аварии.

Под обстрел ВСУ ранее в очередной раз попал Суджанский район Курской области. В результате пострадала местная жительница, три дома получили повреждения, один из которых восстановлению не подлежит.

Граничащая с Украиной Курская область регулярно подвергается атакам ВСУ. Ранее под обстрел украинских вооруженных формирований попали поселки Теткино и Гуево.

21 декабря в Курской области продлили «желтый» уровень террористической опасности. Он будет действовать еще в течение 15 суток.