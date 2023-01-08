ВСУ обстреляли поселок Теткино в Курской области Старовойт: ВСУ обстреляли поселок Теткино в Курской области

Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

ВСУ обстреляли поселок Теткино Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram. По его словам, было зафиксировано не менее десяти попаданий. В результате обстрела нарушено энергоснабжение населенного пункта и прилегающего села Попово-Лежачи. Пострадавших нет.

Сегодня со стороны Украины был обстрелян поселок Теткино Глушковского района. Предварительно, зафиксировано не менее десяти прилетов. Никто не пострадал, повреждений в жилом секторе нет, однако обстрелом нарушено энергоснабжение поселка Теткино и прилегающего села Попово-Лежачи, — написал Старовойт.

29 декабря он сообщил, что село Гуево и поселок Теткино попали под минометный обстрел. В результате ударов по Теткино оказались разрушенными жилой дом и газовая труба, также повреждена линия электроснабжения.

24 декабря Старовойт заявил, что село Попово-Лежачи Глушковского района Курской области подверглось обстрелам ВСУ. Было зафиксировано три прилета, пострадавших нет. По словам губернатора, в селе были повреждены три частных домовладения. Старовойт отметил, что после обстрела населенный пункт оказался частично обесточен.