Диверсанты обстреляли детский сад в белгородском селе Гладков: в селе Замостье снаряд попал в детский сад

Фото: МО Украины

Диверсанты обстреляли детский сад в селе Замостье Белгородской области, сообщил в Telegram глава области Вячеслав Гладков. По сведениям Гладкова, снарядами повреждены три частных жилых дома, в результате чего они загорелись, а также здание администрации. Губернатор добавил, что в Грайвороне три человека получили ранения — двое мужчин и одна женщина.

В Грайвороне есть трое пострадавших — двое мужчин и одна женщина с осколочными ранениями, в состоянии средней степени тяжести они находятся в больнице. Вся необходимая медицинская помощь оказывается. Также снарядами повреждены 3 частных жилых дома, в результате чего они загорелись. Также попадание есть и в здание администрации. В селе Замостье снаряд попал в детский сад, в результате чего он загорелся, — написал он.

22 мая губернатор региона Вячеслав Гладков рассказал, что на территорию Грайворонского района Белгородской области зашла группа украинских диверсантов. До этого о появлении ДРГ ВСУ сообщал SHOT, однако белгородский глава это отрицал. По словам Гладкова, правоохранительные органы пытаются ликвидировать диверсантов. Никаких других подробностей он не привел.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов позже подтвердил, что в Белгородскую область зашли бойцы «Русского добровольческого корпуса» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) и легиона «Свобода России» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк отверг причастность ВСУ к диверсии в Белгородской области.