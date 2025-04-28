ВСУ обрушились на Брянскую область беспилотниками Богомаз: ВСУ атаковали Брянскую область беспилотниками

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Брянскую область дронами, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. Он отметил, что ПВО уничтожила несколько десятков беспилотных летательных аппаратов.

В результате атаки ВСУ нанесен ущерб гражданским объектам и инфраструктуре. После работы оперативных служб будет проведен осмотр и оценка ущерба, — написал Богомаз.

Богомаз назвал атаку массированной. Также один мирный житель погиб, другой получил ранения. Их семьям будет оказана необходимая поддержка, добавил глава региона.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что от 10 до 15 взрывов прогремели над Брянском, из-за попадания дронов несколько автомобилей загорелись на парковке в Красноармейском районе, на Московской улице вспыхнул жилой дом. Минобороны РФ и местные власти информацию тогда не комментировали.

До этого губернатор региона Александр Богомаз заявил, что Брянская область подверглась атаке беспилотников со стороны Вооруженных сил Украины. По его словам, силы противовоздушной обороны оперативно реагируют на угрозу, выявляя и уничтожая вражеские объекты.

Известно, что за сутки Вооруженные силы Украины более 10 раз атаковали Донецкую Народную Республику. Глава региона Денис Пушилин написал, что противник применял ствольную артиллерию калибра 155 мм, в том числе кассетного типа, а также ударные беспилотные летательные аппараты. Кроме того, ВСУ ударили по Лисичанску в Луганской Народной Республике.