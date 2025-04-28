SHOT: над Брянском прогремело более десяти взрывов

Фото: Социальные сети

Telegram-канал SHOT сообщил, что от 10 до 15 взрывов прогремели над Брянском, по предварительным данным, система ПВО сбивает украинские БПЛА. Минобороны РФ и местные власти информацию не комментировали.

Как написал SHOT со ссылкой на местных жителей, из-за попадания дронов несколько автомобилей загорелись на парковке в Красноармейском районе, на Московской улице вспыхнул жилой дом. SHOT добавил, что в небе над населенным пунктом видны вспышки.

Ранее губернатор региона Александр Богомаз заявил, что Брянская область подверглась атаке беспилотников со стороны Вооруженных сил Украины. По его словам, силы противовоздушной обороны оперативно реагируют на угрозу, выявляя и уничтожая вражеские объекты.

До этого стало известно, что за сутки Вооруженные силы Украины более 10 раз атаковали Донецкую Народную Республику. Глава региона Денис Пушилин отметил, что противник применял ствольную артиллерию калибра 155 мм, в том числе кассетного типа, а также ударные беспилотные летательные аппараты. Кроме того, ВСУ ударили по Лисичанску в Луганской Народной Республике.

Тем временем губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков информировал, что ВСУ атаковали регион 139 беспилотниками за сутки. Украинские военные применяли как БПЛА самолетного типа, так и дроны со сбросами.