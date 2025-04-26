Более сотни беспилотников ВСУ атаковали Белгородскую область Гладков: ВСУ атаковали Белгородскую область 139 беспилотниками

Фото: Социальные сети

ВС Украины

Вооруженные силы Украины атаковали Белгородскую область 139 беспилотниками за прошедшие сутки, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. ВСУ применяли как БПЛА самолетного типа, так и дроны со сбросами.

Согласно статистическим данным, Белгород был атакован двумя БПЛА самолетного типа. Обошлось без разрушений и пострадавших. Всего атакам подверглись 12 районов и муниципалитетов региона. Были повреждены инфраструктурные объекты, автомобили, частные дома и социальные объекты.

В Валуйском муниципальном округе, Новооскольском муниципальном округе, Губкинском городском округе, а также в Корочанском районе обошлось без пострадавших и разрушений. В Грайворонском муниципальном округе на участке дороги Косилово — Почаево погибли двое мужчин и один ранен.

Ранее Гладков сообщал, что ВСУ варварски атаковали и полностью уничтожили храмовый комплекс «Новый Иерусалим» в селе Сухарево Валуйского округа. По словам губернатора, по одному из самых значимых христианских мест в пасхальную неделю удар наносился украинскими военными целенаправленно. Кроме того, Гладков подчеркнул, что беспилотники ВСУ мешали пожарным тушить пламя.