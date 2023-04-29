ВСУ обесточили поселок в Курской области Старовойт: ВСУ обстреляли Глушковский район Курской области

Фото: Felix Kästle/dpa/Global Look Press

Украинские войска обстреляли Глушковский район Курской области, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Роман Старовойт. В результате ударов ВСУ был обесточен поселок Краснооктябрьский, повреждения получили три жилых дома. По словам губернатора, никто не пострадал.

Глушковский район сегодня подвергся обстрелу со стороны Украины. Зафиксировано семь прилетов по поселку Краснооктябрьский. К счастью, пострадавших нет. Повреждены окна, крыши, заборы и фасады трех домов. Также в поселке нет электричества, — написал Старовойт.

Курский губернатор добавил, что специалисты приступят к восстановительным работам, как только будет возможность. Власти окажут помощь всем, чьи дома пострадали, заверил он.

Также за минувшие сутки ВСУ 47 раз обстреляли территорию ДНР, сообщило представительство республики в СЦКК. По данным центра, всего со стороны Украины было выпущено 259 боеприпасов.

Ранее в Севастополе в результате атаки беспилотников ВСУ загорелись четыре резервуара с топливом на нефтебазе в Казачьей Бухте, сообщал глава города Михаил Развожаев. Площадь возгорания составила 1000 квадратных метров, пламя уже локализовано. По оценке губернатора, огнеборцы полностью потушат пожар к 18:00. На место ЧП прибыл пожарный поезд.